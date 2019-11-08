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08.11.19 00:04

Зеленский заработал почти 1 млн гривен, сдавая имущество в аренду иностранцам, - декларация

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход в 902 454 гривны, полученный от сдачи имущества в аренду иностранным гражданам.

владимир,зеленский

Эта информация содержится в декларации президента, обнародованной в Едином реестре деклараций, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно декларации, 28 октября Зеленский получил доход от сдачи имущества в аренду иностранным гражданам Сирано Сонгу и Хинуи Лину.

Какое именно имущество сдавал президент, в документе не указано.

Зеленский заработал почти 1 млн гривен, сдавая имущество в аренду иностранцам, - декларация 01

Напомним, 20 мая в декларации о доходах за 2018 год Владимир Зеленский указал 9,71 миллион гривен ($400 тыс.).

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