Зеленский заработал почти 1 млн гривен, сдавая имущество в аренду иностранцам, - декларация

Эта информация содержится в декларации президента, обнародованной в Едином реестре деклараций, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно декларации, 28 октября Зеленский получил доход от сдачи имущества в аренду иностранным гражданам Сирано Сонгу и Хинуи Лину.

Какое именно имущество сдавал президент, в документе не указано.

Напомним, 20 мая в декларации о доходах за 2018 год Владимир Зеленский указал 9,71 миллион гривен ($400 тыс.).

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