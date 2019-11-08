"Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном" в четвертом туре Лиги Европы УЕФА

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Ковалец, Лучкевич (Задерака, 78), Шастал (Безбородько, 46), Третьяков (Стецьков, 84)

"Сент-Этьен": Руффье, Дебюши, Фофана, Перрен, Колодзейчак, Буанга, Юссуф, Ахолу, Норден (Будебуз, 87), Берич (Камара, 55), Хазри (Габриэль Силва, 73) Предупреждения: Панькив - Фофана, Юссуф

Голы: Безбородько, 84, Задерака, 90+1 - Хазри, 24 (с пенальти), Камара, 72.

"Александрия" на последних минутах поединка во Львове избежала поражения, отыграв в "Сент-Этьена" два мяча - 2: 2,

"Александрия" набрала третье очко и остается на последнем месте в группе I. В пятом туре подопечные Шарана сыграют во Львове с "Вольфсбургом".





