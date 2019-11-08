Встреча в "нормандском формате" состоится через несколько недель, - глава МИД Германии Маас

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообшает "Голос Америки".

Соответствующее заявление Маас сделал во время совместной пресс-конференции с Госсекретарем США Майком Помпео в Лейпциге.

"Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту нормандского формата, который произойдет в течение следующих недель", - сказал Маас.

Он подчеркнул, что договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса сейчас воплощаются и эту динамику планируют использовать.

"У нас есть Нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина. В этом формате мы дали старт Минскому процессу, и мы хотим развивать его дальше", - сказал Маас.

Он отметил, что в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные "предпосылки, которые все еще не были выполнены".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко пригласил Мааса посетить Донбасс: "Германия должна увидеть ради чего они 5 лет так много вкладывали"