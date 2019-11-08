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08.11.19 01:59

Союзники повышают готовность своих сил. США увеличивают присутствие в Европе, - Столтенберг ответил на слова Макрона о "коме НАТО"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "коме" Североатлантического альянса.

Союзники повышают готовность своих сил. США увеличивают присутствие в Европе, - Столтенберг ответил на слова Макрона о "коме НАТО"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что поддерживает точку зрения канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая не согласилась с Макроном и нашла его слова слишком резкими, но необходимыми.

Столтенберг выразил мнение, что НАТО по-прежнему сильно.

По его словам, США и Европа продолжают совместно усиливать коллективную оборону альянса.

"Европейские союзники повышают готовность своих сил, больше инвестируя в оборону. США увеличивают присутствие в Европе", — добавил Столтенберг, комментируя слова Макрона.

Он также добавил, что НАТО усилил "оборону в ответ на все более непредсказуемую обстановку в мире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, но Альянс "впал в кому", - Макрон

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