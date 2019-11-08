Союзники повышают готовность своих сил. США увеличивают присутствие в Европе, - Столтенберг ответил на слова Макрона о "коме НАТО"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что поддерживает точку зрения канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая не согласилась с Макроном и нашла его слова слишком резкими, но необходимыми.
Столтенберг выразил мнение, что НАТО по-прежнему сильно.
По его словам, США и Европа продолжают совместно усиливать коллективную оборону альянса.
"Европейские союзники повышают готовность своих сил, больше инвестируя в оборону. США увеличивают присутствие в Европе", — добавил Столтенберг, комментируя слова Макрона.
Он также добавил, что НАТО усилил "оборону в ответ на все более непредсказуемую обстановку в мире".