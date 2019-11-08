Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки - 20 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов:
- трижды возле Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковых управляемых ракет;
- три раза неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Песков - из РПГ и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов;
- возле Опытного - из СПГ;
- неподалеку от Красногоровки - из автоматических гранатометов.
Также 10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- дважды вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
- два раза вблизи Южного - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды в районе Луганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Хутора Вильный - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды возле Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Майорска - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Вчера, 7 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитника получили ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщили в пресс-центре ОС с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских сил из автоматических гранатометов в районе Луганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.