Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки - 20 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов:

- трижды возле Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковых управляемых ракет;

- три раза неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- в районе Песков - из РПГ и стрелкового оружия;

- вблизи Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов;

- возле Опытного - из СПГ;

- неподалеку от Красногоровки - из автоматических гранатометов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 92-й ОМБ Герман Бродников погиб на Донбассе 7 ноября. ФОТО

Также 10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- дважды вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

- два раза вблизи Южного - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- дважды в районе Луганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Хутора Вильный - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды возле Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Майорска - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 7 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитника получили ранения", - сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-центре ОС с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских сил из автоматических гранатометов в районе Луганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.