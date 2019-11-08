В Киеве начали продавать электронные парковочные талоны, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевтранспарксервис".

Как отметили в ведомстве, процедура покупки талона для парковки простая и занимает минимум времени. Для этого нужно загрузить мобильное приложение Privat24 на смартфон, найти пункт меню "Транспорт", далее - "Оплата парковки", выбрать город, тип талона (на месяц или в квартал) и ввести номер автомобиля.

Правила пользования электронными талонами такие же, как и бумажными: за одним парковочным абонементом может быть закреплен только один автомобиль. Контроль за уплатой пользования парковочной площадкой осуществляет Инспекция по парковке, которая проверяет наличие платежа онлайн.

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