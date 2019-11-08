США в ОБСЕ: Россия должна освободить всех украинских политзаключенных

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель главы миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 7 ноября.

"Мы сожалеем, что нежелание России проявить приверженность проведению встречи на высшем уровне лидеров "нормандской четверки" блокирует возможность прогресса в ключевых вопросах. Между тем многие украинские политзаключенные остаются в российских тюрьмах. России уже давно пора освободить этих заключенных и вернуть их в свои дома и семьи", - заявил он.

Американский дипломат также призвал Россию освободить координатора правозащитной группы "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева", правозащитника Эмира-Усеина Куку и блогера Наримана Мемедеминова.

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Заместитель главы миссии США при ОБСЕ добавил, что на востоке Украины продолжается гуманитарная катастрофа, причиной которой является Россия.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Россией Крыму сейчас находятся 99 политзаключенных. 88 из них находятся непосредственно в СИЗО