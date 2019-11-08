В Бундестаге не смогли принять поправки по газовой директиве для "Северного потока-2"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
Голосование по законопроекту о "распространении правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствами - не членами ЕС" не удалось провести из-за отсутствия кворума.
"Было отдано 133 голоса. Для кворума необходимы 355 голосов. Таким образом парламент не имеет кворума", - сказал председательствующий.
Заседание закрыли и перенесли на 9 утра.
Следует отметить, что такая ситуация произошла после того, как на поименном голосовании настояла фракция "Альтернативы для Германии". Поскольку до этого президиум придерживался мнения, что кворума достаточно и на основании того, что "за" (путем поднятия рук) высказались ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, "против" АДН и Зеленые, "воздержались" Левые, склонялся к тому, что решение можно считать принятым.
Голосование проходило в 2 часа ночи.