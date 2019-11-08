После объявления подозрения Дубневич переписал подконтрольную ему фирму на своего сына, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом во время рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов Дубневича сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко.

До 31 октября в реестре среди владельцев компании был сам Ярослав Дубневич, его брат Богдан и племянник.

Прокурор расценил такие действия депутата, как препятствование уголовному производству другим способом, чтобы на фирму не могли наложить арест.

Сам Дубневич объяснил, что давно переоформил фирму.

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По данным следствия, в 2015-2017 годах, Ярослав Дубневич способствовал тому, чтобы Укрзализныця выделила более 500 млн гривен ($20,37 млн) на закупку стрелочной продукции у связанного с ним предприятия "Днепровский стрелочный завод". Также, в качестве компаний-посредников, он привлек подконтрольные ему фирмы, среди которых и "Корпорация КРТ", которая завысила цену на продукцию на 20%. По данным следствия, результатом этой схемы стали убытки, причиненные государству в размере более 93 миллионов гривен ($3,79 млн).

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

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2 ноября Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардепа обязали сдать паспорта и носить электронный браслет.

Защита решила оспорить эту меру пресечения в апелляции.