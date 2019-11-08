РФ разрабатывает различные варианты агрессии против Украины: и югославский вариант, и ракетные удары, - Кривонос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в интервью "Апострофу" заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

По его словам, в России разрабатываются различные варианты агрессии против Украины – нанесение ракетных ударов, чтобы повторить югославский вариант, а затем ввести войска, не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени.

"Они (россияне. – Ред.) укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, позволяют в кратчайшие сроки осуществить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма. Со стороны Черниговской и Сумской области (киевское направление. – Ред.) у них вообще может не возникнуть проблем..." – подчеркнул Кривонос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тероборона - второй этап в программе "5 шагов". Ее задача максимально быстро создать надежный полицейский контрразведывательный режим в Украине, - замглавы СНБО Кривонос

Он добавил, что военный потенциал России очень велик, поэтому главное задание для Украины – это организация территориальной обороны. Кремль может пойти на агрессию, но ему потом крайне трудно будет удержать все под контролем.

"Для Кремля очень важно – как можно быстрее поставить здесь (в Украине. – Ред.) марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку. Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели", – резюмировал заместитель секретаря СНБО.