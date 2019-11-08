Сегодня консенсуса по смягчению санкций против РФ в ЕС нет, - Климкин

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "24 каналу", передает Цензор.НЕТ.



"Я считаю, что [консенсус. - Ред.] может появиться. Но сегодня такого консенсуса нет. Да, есть много стран, которые не прочь отменить санкции, но консенсуса по смягчению санкций нет. Одно дело – это Парламентская ассамблея Совета Европы [в которую вернули делегацию РФ. - Ред.], а совсем другое – это то, что во Франции говорят: "Давайте снова ангажировать Россию". Но это не потому, что они случайно полюбили Путина, а из-за Сирии, ведь французское общество травмировано этими террористическими актами. И как все будет происходить дальше – будем смотреть", – сказал экс-министр.

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