Безопасности в Черноморском регионе не будет, пока РФ не деоккупирует Крым, - политический директор МИД Макеев

Об этом в интервью турецкому агентству Anadolu, которое вышло 7 ноября, сказал политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"К сожалению, из того, что мы видим, Черное море теперь не является регионом сотрудничества, но является регионом нестабильности, и это потому, что один из наших соседей, Российская Федерация, нарушил международное право и вторгся в суверенную страну Украину", – сказал дипломат.

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Он напомнил, что 7,2% территории Украины оккупированы Россией, и заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы Россия сделала шаг назад для восстановления стабильности и безопасности в регионе.



"Это будет невозможно, пока Россия не деоккупирует Крым и не прекратит войну против Украины", – сказал Макеев.