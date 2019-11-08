Спецслужбы РФ в 2014 выдали террористу Безлеру поддельный российский паспорт, - Bellingcat

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится на сайте Bellingcat в материале "Как Россия выдает поддельные паспорта своим оперативникам в Украине".

"Безлер - лишь один из многих российских оперативных работников, которым российские спецслужбы передавали поддельные паспорта во время работы в Украине. Используя слитые российские базы данных, лишь за несколькими основными биографическими деталями возможно раскрыть личность оперативника, как это наблюдается с другим представителем ГРУ - Олегом Иваниковым ("Андрей Лаптев")", - говорится в материале.

Расследователи Bellingcat выяснили, что Безлеру был выдан внутренний российский паспорт под фамилией Береговой, со всеми данными (дата рождения, имя/отчество) такими же, как и у настоящего человека, который живет в оккупированном Симферополе.

"Безлер/Береговой использовал этот паспорт для путешествий по России и Украине, как это было выявлено в онлайн-базах данных, что есть в свободном доступе, и которые показывают активность российских авиаперелетов в 2014 году", - указывают расследователи.

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Они предоставляют алгоритм расшифровки серий российских паспортов (место и год выдачи, серийный номер) и доказывают, что паспорт "Берегового" (номер 4513078492) выдал московский офис, форма паспорта была напечатана в 2013 году, а сам паспорт был выдан или в 2013, или в 2014 году.

Паспорт "Лаптева" имеет номер 4513078464 и отличается от паспорта "Берегового" только двумя последними цифрами. О подделке паспортов также свидетельствует и тот факт, что в базе данных налогоплательщиков РФ нет идентификационных номеров лиц с такими паспортами.

В Bellingcat также указывают, что ранее подобным образом было обнаружено, что ГРУ выдавало паспорта бойцам частной военной компании "Вагнер". Документы были выданы в том же "паспортном районе", а последние цифры серии паспортов были построчно достаточно близки друг к другу, что свидетельствует о том, что они были подделаны в одно и то же время.

Напомним, Игорь Безлер - наемник РФ, террорист. Участвовал в оккупации Крыма Россией весной 2014 года, а после в войне РФ против Украины на Донбассе. "Безлер является российским диверсантом из ГРУ, который руководил захватом здания СБУ в Донецке и захватом райотдела МВД Украины в городе Горловка весной 2014 года", - сообщается на сайте "Миротворец".

Ранее исследовательская группа Bellingcat обнародовала данные 12 человек, которые, по ее утверждениям, причастны к крушению "Боинга 777", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Среди всех имен фигурирует Игорь Николаевич Безлер, позывной "Бес". Отмечается, что он способствовал ошибочной идентификации MH17 как военного самолета.

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