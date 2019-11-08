В Киеве двое неизвестных напали на антикоррупционного эксперта Леменова. ФОТО

Об этом Леменов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 7.45 по улице Максимовича 2 на меня совершили нападение. Кастет (или что-то очень похожее), баллончик Терен 4М, два парня", - сообщил Леменов.

По его словам, сначала его ударили сзади по голове, потом брызнули в глаза из баллончика и убежали. Леменов не смог догнать нападающих.

"Какой-то "детский сад", бежали как последние трусы. Жаль, нападение началось с удара в голову сзади, а затем с "запшиканимы" глазами трудно бежать за нападающим. Зафиксировано все в процессуальном порядке, преступников, как и заказчиков, будут искать", - отметил юрист.

Он уверяет, что "одним нападением" не остановить его "в борьбе за новую Украину".