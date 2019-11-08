Россия начала продажу железнодорожных билетов в оккупированный Крым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "ТАСС".

Кроме того, начались продажи билетов на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в оккупированный Крым.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в оккупированный Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Керченскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

Известно, что стоимость билетов составит от 2966 российских рублей (примерно 1 140 грн).

Напомним, мост с территории России на оккупированный полуостров открыли в 2018 году. Согласно результатам опроса российского "Левада-центра", 47% респондентов-россиян считают открытие моста главным событием прошлого года.

При этом, по данным украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, опоры Керченского моста на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.

В случае обрушения моста его фрагменты могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, отрезав Черное море от Азовского, считают в ведомстве.

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