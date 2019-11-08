Джулиани несколько месяцев вел против посла Йованович кампанию, полную лживой информации, - сотрудник Госдепа Кент

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в стенограмме показаний Кента, зампомощника государственного секретаря, опубликованной в четверг.

По словам Кента, он сам также подвергался нападкам со стороны Джулиани, однако высокопоставленный сотрудник Госдепартамента приказал ему "не лезть на рожон", говорится в стенограмме.

Руди Джулиани является одним из основных фигурантов расследования о возможном импичменте президента. Его имя неоднократно упоминалось в показаниях, данных несколькими дипломатами. Судя по свидетельствам, бывший мэр Нью-Йорка осуществлял секретную политическую кампанию в отношении Украины, чтобы заставить власти страны начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в совете директоров украинской компании Burisma.

Кент, который дал показания на закрытых слушаниях в Палате представителей еще 15 октября, упомянул имя Джулиани 73 раза.

Мари Йованович, экс-посол США в Украине, была неожиданно отозвана со своего поста в мае. По словам Кента, Джулиани осуществлял в отношении Йованович "клеветническую кампанию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе опубликовали стенограмму показаний экс-посла США в Украине Йованович по делу импичмента Трампа

"Его утверждения и обвинения в адрес бывшего посла Йованович были безосновательны и не соответствовали действительности... Джулиани в тот момент на протяжении нескольких месяцев проводил против посла Йованович кампанию, полную лживой и некорректной информации", - заявил Кент.

Джордж Кент вновь даст показания в рамках расследования об импичменте на открытых слушаниях, которые пройдут в Палате представителей 13 ноября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-посол США в Украине Йованович будет свидетельствовать на открытых слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.