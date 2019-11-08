В многоэтажке Луцка произошел взрыв: пострадал один человек, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Сегодня утром в 8:23 в полицию поступило сообщение о взрыве в квартире многоэтажки на проспекте Соборности в Луцке. Полиция выясняет обстоятельства инцидента", - сказано в сообщении.

Правоохранители редварительно установили, что взрыв бытовой. В результате взрыва пострадал хозяин квартиры, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Из жителей дома больше никто не пострадал.



Фото: сайт полиции

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На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Сведения внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.