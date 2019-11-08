Водитель микроавтобуса насмерть сбил 71-летнего велосипедиста на Львовщине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

ДТП произошло вчера около 18:45 дороге "Львов-Калуш" в Жидачевском районе.

"Водитель автомобиля Renault Master, 36-летний житель одного из поселков района, совершил наезд на велосипедиста, 71-летнего жителя другого села. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

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