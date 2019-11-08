В Житомире 7-летний школьник сообщил в полицию о "взрыве" в учебном заведении, однако устройств не обнаружено, - Нацполиция

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Около 12.00 по спецлинии 102 поступило сообщение о взрыве в школе. Правда по адресу, указанному абонентом, находился частный дом. А вот по указанному якобы номеру школы - детский учебно-воспитательный комплекс. Поэтому правоохранители провели обследование территории заведения. Никаких следов взрыва, взрывчатых устройств и веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что ложный телефонный звонок сделал 7-летний школьник. "Мальчик таким образом пошутил", - добавили в полиции.

Правоохранители напомнили, что статьей 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Однако уголовной ответственности подлежат лица, которым исполнилось 16 лет.

"Учитывая возраст "шутника", полицейские провели разъяснительную работу с его семьей. Родители мальчика будут привлечены к административной ответственности по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. За такое правонарушение предусмотрены штрафные санкции", - отметили правоохранители.

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