Япония передала украинским больницам очередную партию современного диагностического оборудования, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Современное диагностическое оборудование передадут в отделения экстренной медицинской помощи больниц Ивано-Франковска, Житомира, Черкасс, Смелы, Ривного, Запорожья. Скоро эти заведения присоединятся к сети многопрофильных больниц интенсивного лечения (БЛИЛ), которые работают в круглосуточном режиме.

"Новое оборудование позволит врачам оперативно проводить необходимые диагностические исследования и предоставлять качественную помощь. Выбирая медицинские учреждения, Министерство отдавало предпочтение тем больницам, работники которых прошли практические курсы по работе с пациентами в неотложных состояниях и готовы работать на новом оборудовании", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь Украине, которая с 2014 г. достигла $1,8 млрд

Отмечается, что больницы уже получили новые портативные рентген-системы, портативные аппараты УЗИ, пациентские мониторы, бронхоскопы и гастроскопы, а также другую медицинскую технику.

Также сообщается, что в конце декабря 2019 г. ожидается поставка компьютерных томографов в Ивано-Франковскую городскую клиническую больницу и в Житомирскую областную детскую больницу.

Напомним, что "первая волна" поставки оборудования состоялась в конце 2017 - середине 2018 года. Тогда оборудование получили НДСБ "ОХМАТДЕТ", Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В. Шаповала, областные клинические больницы Киева, Днепра, Запорожья и Харькова, центральные городские поликлиники Славянска, Ривного, Беловодска и Старобельское районное территориальное медицинское объединение.

Общая сумма гранта составляет более 112 млн грн. Благодаря эффективному использованию средств в рамках гранта удалось сэкономить около 450 тыс. долларов США. Это позволит приобрести дополнительные пациентские мониторы и портативные УЗИ аппараты для больниц Винницы, Днепра, Калуша, Балты, Каменец-Подольского и Львова.