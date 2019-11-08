Минэкономики планирует вдвое повысить конкуренцию в энергетике, АПК, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минудобрений, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

"Из-за низкой конкуренции в экономике украинцы переплачивают за товары и услуги. А малый бизнес не может развиваться… Проблема острая, хотя общество недооценивает масштаб проблемы. Более того, ситуация ухудшается... Что мы планируем сделать в первую очередь? Повысить конкуренцию в два раза в пяти проблематичных отраслях. Это энергетика, АПК, табачная, спиртовая отраслии и рынок минудобрений", - говорится в сообщении.

По словам Милованова, согласно данным последних проведенных исследований структурных предпосылок конкуренции в Украине, датированных 2016 годом, рынки с благоприятной для конкуренции структурой приходилось 43,4% общего объема реализации продуктов (товаров, работ и услуг) и почти столько же - 43% - на рынки с неблагоприятной для конкуренции структурой.

Министр отметил, что смена руководства "Укрспирта" это меры для повышения конкуренции в спиртовой отрасли.

"В табачной отрасли создана рабочая группа с бизнесом и правительством для решения проблем отрасли. Вчера президент Зеленский провел встречу с бизнесом. Договорились, что табачные компании возобновляют производство, а правительство и отрасль готовят меморандум о решении вопросов детенизации, борьбы с контрафактом, а также демонополизации и создания равных правил игры", - подчеркнул Милованов.

По его словам, в агропромышленном комплексе происходят наибольшие изменения. Продолжается и улучшается система финансовой поддержки агросектора с фокусом на маленькие фермерские хозяйства.

"Будет детинизован рынок земли. При помощи сателитов начнем контролировать использование госземли, бороться с самозахватом и неуплатой налогов", - отметил министр.

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