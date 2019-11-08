Дубилет попросил об охране: "Думал не понадобится, но, видимо, не в украинской политике"

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике", - отметил министр.
По его словам, сейчас вокруг него вдруг "появилось две зоны напряжения".
"Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать.
Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию", - пояснил Дубилет.