Зеленский - инвесторам: Украина - это алмаз, требующий огранки в виде внутренних реформ и внешних инвестиций

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Украина - это алмаз, который требует огранки в виде внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а и во всем мире. Я, как президент, гарантирую, что готов защищать каждую вашу инвестицию, каждую вашу копейку, которую вы вкладываете в каждого украинца", - заявил он.

Обращаясь к участникам форума, президент вспомнил о том, что украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, прообразы рентгена, крупнейший в мире самолет и присоединились к созданию PayPal и WhatsApp.

"Люди являются нашим самым большим капиталом. Это Made in Ukraine, которым мы гордимся и который дает нам конкурентное преимущество. Экономический рост в мире преимущественно становится путем инноваций. Украинцы очень талантливые, трудолюбивые, смелые, амбициозные, креативные - это то, что нужно вашим инвестициям. Инвестируйте в украинцев, молодежь, малый и средний бизнес, стартапы", - добавил Зеленский.

По словам президента, за 28 лет независимости Украины стала "экономическим андердогом" через "имитацию важных реформ", но новая власть не согласна с таким статусом.

"Мы прекрасно понимаем, что нам нужно. Это равные правила для всех, очистк саудебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования, в соответствии с вызовами 21 века, существенно важные для экономики законы, даже если они непопулярны", - подчеркнул Зеленский.

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