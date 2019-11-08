Сегодня в Украине проведут радиодиктант единства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

Диктант начнется в 11:00, продлится 45 минут, а уже через 15 минут после написания его можно будет проверить. За это время (11:45-12:00) желающие смогут отправить свой текст (фото, скан или скриншот с указанным обратным адресом) на электронную почту Украинского радио (rd@nrcu.gov.ua), или в личные сообщения на странице Украинского радио в Фейсбук (RU: Украинское радио), или на вайбер – 097-107-107-9. При этом организаторы подчеркивают, что уведомление необходимо отправить на один из адресов, не дублируя на все.

Текст радиодиктанта в прямом эфире будет читать известный языковед, автор учебников и пособий по украинскому языку и литературе Александр Авраменко, который составляет текст диктанта последние 13 лет. В этом году автор внесет в текст несколько элементов на проверку новой редакции действующего правописания. В читальном зале Национальной библиотеки им. Вернадского будут писать диктант приглашенные гости — политики, селебрити, журналисты.

"К сожалению, мы стали менее грамотно писать. Когда набираем текст на компьютере, программа автоматически исправляет ошибки. Когда переписываемся в мессенджере, пропускаем запятые и другие знаки. На самом деле, писать грамотно и правильно – это прикольно и красиво. Призываю написать диктант национального единства вместе с Украинским радио. Проверьте себя и поддержите украинский язык!", - отметил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

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Всеукраинский радиодиктант национального единства был учрежден в 2000 году с целью объединения вокруг языка. С тех пор ежегодно слушатели могут принять участие в написании диктанта и проверить, насколько хорошо они знают язык. Пишут диктант и за пределами Украины. В прошлом году на адрес Украинского радио поступило 32779 диктантов. Из них без ошибок написали 311 участников.