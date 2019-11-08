Контракт с новым оператором ГТС Украины позволит РФ начать отношения по транзиту с чистого листа, - Витренко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.
"Новый контракт заключается не "Нафтогазом", а с обособленным от НАК оператором газотранспортной системы. Это и является следствием "анбандлинга", о котором все говорят. Так что, если "Газпром" и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа, то контракт с обособленным оператором - это именно такой вариант", - написал он.
"Но начало с "чистого листа" не означает, что "старые листы бумаги" исчезают. Пусть эти "старые листы бумаги" рассматривают суды", - добавил Витренко.