"Дело Дубневича абсолютно перспективное", - Рябошапка

Об этом прокурор Руслан Рябошапка заявил в эфире программы "Что это было?" на телеканале 24, сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что дело выглядит достаточно просто, но объем доказательств большой и сложный.

"В конце концов мы поняли, что там дело абсолютно перспективное и есть достаточно доказательств не только для того, чтобы предъявить подозрение и начать процесс привлечения к уголовной ответственности. Но и чтобы успешно его завершить", - сообщил Рябошапка.

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Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

2 ноября Высший антикоррупционный суд отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардепа обязали сдать паспорта и носить электронный браслет.

Защита решила оспорить эту меру пресечения в апелляции. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Дубневича в СИЗО с правом залога в 90 млн гривен.