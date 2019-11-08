Журналисты ''Прямого'' извинились за неудачную шутку с "захватом" телеканала. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте телеканала.

"Фрагмент нашего вчерашнего вечернего ток-шоу вызвал бурную реакцию. Наша аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране, где "сюрпризы" происходят почти каждый день. Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте. Но мы информационный канал и шутки - это не наше. Поэтому телеканал "Прямой" искренне извиняется, прежде всего, перед нашими зрителями, за такую ​​неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации", - говорится в обращении ведущих и журналистов "Прямого".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Люди попрятались. Они не поняли, что это шутка": "Прямой" показал постановочный "захват" телеканала, не предупредив гостей в студии. ВИДЕО

Напомним, вечером 7 ноября во время эфира в студию телеканала "Прямой" ворвались несколько человек в масках, камуфляже и с оружием в руках, имитируя "захват" телеканала. Во время "захвата" студии гости программы сидели на своих местах, а зрители явно не поняли, что это инсценировка и с перепуга начали прятаться за барьеры.

Ранее у собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко правоохранители провели обыски.