Зеленский уволил Бухарева, Пояркова, Дублика с должностей замглавы СБУ. Нескоромный назначен первым замглавы СБУ, а Горбенко - замглавы СБУ (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Указом №823/2019 Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

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Указом №824/2019 Зеленский уволил Вадима Пояркова с должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины.

Указом №825/2019 Зеленский уволил Анатолия Дублика с должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины.

Указом №826/2019 Зеленский уволил Дмитрия Нескоромного с должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины, а указом №827/2019 Нескоромный назначен первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Указом №828/2019 Зеленский назначил Владимира Горбенко заместителем Председателя Службы безопасности Украины.

Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ. С 2014 по 2019 гг. был нардепом от "Батькивщины". 11 июня Зеленский назначил Бухарева главой Службы внешней разведки. 12 сентября Зеленский назначил Бухарева первым замглавы СБУ.

Нескоромный был назначен заместителем главы СБУ 1 июля 2019 г. Дмитрий Нескоромный прошел по всей карьерной лестнице в главке "К" СБУ до заместителя начальника. Он принимал участие в задержании "бриллиантовых прокуроров". 27 февраля 2017 года начальник управления "К" Павел Демчина, пришедший на место Виктора Трепака, уволил Нескоромного.

Вадим Поярков был назначен замглавы СБУ Петром Порошенко в 2016 году. Ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области.

Анатолий Дублик был назначен замглавы СБУ 4 июля 2019 года, до этого он занимал должность начальника департамента СБУ по защите национальной государственности.