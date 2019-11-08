Основатель компании AliExpress Ма о Зеленском: "Дайте ему шанс"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net.

Отвечая на вопрос о Президенте Украины Владимире Зеленском, он сказал: "Дайте ему шанс. Он буквально несколько месяцев занимает эту должность, насколько я слышал".

В ответ на вопрос из зала о плохих отношениях между Украиной и Китаем, Ма отметил, что ему нравится здешняя культура и люди. Также он добавил: "Я поговорю со своими бизнес-партнерами в Китае по поводу Украины".

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Кроме этого, один из богатейших миллиардеров Китая подытожил, что в Украине "молодое правительство, умные женщины, красивые женщины и прекрасная земля".