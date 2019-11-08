Полиция открыла уголовное производство из-за нападения на антикоррупционного эксперта Леменова

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас пострадавшему врачи оказывают медицинскую помощь.

"Сегодня около 8 часов по спецлинии 102 в Голосеевское управление полиции от 30-летнего юриста поступило сообщение о том, что у дома на улице Максимовича к нему подбежали двое неизвестных и распылили в лицо слезоточивый газ. Также заявитель добавил, что после неудачной попытки завладеть его смартфоном парни убежали", - сообщают правоохранители.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Полицейские начали комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к этому событию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, утром 8 ноября в Киеве двое неизвестных напали на антикоррупционного эксперта Леменова.

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