Разведение сил в Петровском начнется 9 ноября в полдень, - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Трёхсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 г, в 12:00 часов по Киевскому времени", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что разведение сил и средств сторон на участке Богдановка-Петровское (Волновахский район Донецкой области) начнется сегодня в полдень.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Украинская сторона ранее заявляла готовность приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское при условии отсутствия обстрелов в течение 7 суток.

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