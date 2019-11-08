46% украинцев общаются дома на украинском языке, 28% - на русском, - исследование

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные аналитического обзора движением "Пространство свободы".

Согласно аналитическому обзору "Положение украинского языка в Украине в 2019 году", обнародованного в пятницу, 46% украинцев общаются дома всегда или преимущественно на украинском языке, 28% - на русском языке. В то же время 66% граждан Украины считают, что украинский должен быть единственным государственным языком, а число сторонников принятого закона о языке (59%) более чем вдвое превышает количество его противников (27%).

Доля украинского языка в прайм-тайм ведущих телеканалов за год уменьшилась с 64% до 40%, а российского - возросла с 7 до 27%. Отмечается, что остальное время занимают двуязычные российско-украинские программы.

"Такой регресс возможен из-за компромиссных формулировок в законе "О телевидении и радиовещании", которые создают лазейки для русификации телеэфира", - считают авторы исследования.

Отмечается, что 56% всех песен на общенациональных радиостанциях звучат на украинском языке, а 90% времени радиопрограммы ведутся на украинском языке. Оба показателя выросли за год и значительно превышают установленные законом квоты (35% для песен и 60% для языка ведения).

"Можно констатировать, что украинский язык стал естественной для радиоэфира во всех регионах страны", - говорится в обзоре.

Доля школьников, получающих образование на украинском языке, за год выросла с 91 до 92%, а доля первоклассников - с 95 до 96%. В 7 областях Украины на украинском языке учатся 100% первоклассников.

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"Вместе с тем реальная языковая ситуация в учебных заведениях зачастую не соответствует официальной статистике и значительная часть образовательного процесса вопреки закону осуществляется на русском языке", - заявляют в "Пространстве свободы".

Из 374 фильмов, вышедших в этом году в кинопрокат, 47 сняты в оригинале на украинском языке, 194 дублированы, а 152 - озвученны с иностранного языка на украинский, 78 фильмов имеют украинские субтитры. В 89% случаев фильмы в кинотеатрах транслируются на украинском как на языке оригинала или дубляжа, в остальных случаях - озвучены или с субтитрами на украинском.

Доля газет, издаваемых на украинском языке составляет 33% от суммарного тиража. В то же время число книг на украинском языке растет как в абсолютном, так и в относительном измерениях, и составляет 85% от совокупного тиража изданных в Украине книг.

По итогам мониторинга кафе и ресторанов в 26 городах (все областные центры, кроме оккупированных, а также Кривой Рог, Мариуполь, Краматорск и Северодонецк) только 37% заведений питания имеют украинскую вывеску, только в 75% есть меню на украинском и только в 51% заведений персонал обслуживает украиноязычных клиентов на украинском языке.

Мониторинг автовокзалов и пассажирских междугородных автобусов в 20 городах показал, что персонал перевозчиков в 37%, а работники касс и справочных служб автовокзалов в 40% случаев используют русский язык в обслуживании украиноязычных клиентов. Русский язык зафиксирован в 11% звуковых объявлений на автовокзалах и в 10% табличек на междугородных автобусах.

Обзор базируется на данных государственной статистики, социологии и мониторинговых исследований.