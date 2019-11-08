Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.11.19 12:22

Дипломат Елисеев подал заявление об увольнении из МИД

Украинский дипломат, экс-посол Украины в Евросоюзе и бывший замглавы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел страны.

елисеев

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера", - написал Елисеев.

Дипломат Елисеев подал заявление об увольнении из МИД 01

Вместе с тем, он выразил надежду на свое возвращение во внешнеполитическое ведомство.

"Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!", - написал Елисеев в своем твите.

Константин Елисеев с 2010 по 2015 годы занимал должность посла Украины в Европейском Союзе. С 2015 года по 2019 годы был дипломатическим советником пятого президента Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Бухарева, Пояркова, Дублика с должностей замглавы СБУ. Нескоромный назначен первым замглавы СБУ, а Горбенко - замглавы СБУ (обновлено)

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100