С начала суток зафиксировано два вражеских обстрела: ранен один украинский воин, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, после часа ночи противник из автоматических гранатометов обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Луганского.

Таке сообщается, что с 11:00 оккупанты длительное время вели огонь по позициям украинских сил из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Зайцево.

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"По имеющейся информации, в течение текущих суток ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.