Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.11.19 12:40

С начала суток зафиксировано два вражеских обстрела: ранен один украинский воин, - Минобороны

По состоянию на 12.30 сегодня, 8 ноября, российско-оккупационные войска открывали огонь дважды на луганском направлении.

С начала суток зафиксировано два вражеских обстрела: ранен один украинский воин, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, после часа ночи противник из автоматических гранатометов обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Луганского.

Таке сообщается, что с 11:00 оккупанты длительное время вели огонь по позициям украинских сил из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Зайцево.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки - 20 обстрелов, - штаб

"По имеющейся информации, в течение текущих суток ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100