С начала суток зафиксировано два вражеских обстрела: ранен один украинский воин, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, после часа ночи противник из автоматических гранатометов обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Луганского.
Таке сообщается, что с 11:00 оккупанты длительное время вели огонь по позициям украинских сил из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Зайцево.
"По имеющейся информации, в течение текущих суток ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.