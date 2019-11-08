Генконсул Украины посетил крымскотатарских политузников в ростовском СИЗО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

Консул встретился с Нариманом Мемедеминовым, Инвером Бекировым, Арсеном Джеппаровым, Рефатом Алимовым, Эмир-Усеином Куку, Вадимом Сируком, Муслимом Алиевым.

"Муслим Алиев много спрашивал о ситуации в мире, об отношениях между Украиной и Россией, обсудили и его дело. С Инвером Бекировым отдельно поговорили на тему его здоровья и доступа к переданным лекарствам. На условия содержания особо не жаловались, немного на информационный голод. Нариман много спрашивал о ситуации в мире в целом, обсудили "политику". Энергии у него много", - рассказал украинский дипломат.

Кроме того, он сообщил, что от ФСИН получил отказ в свидании со всеми четырьмя фигурантами "первой бахчисарайской группы", так как в Москве их рассматривают исключительно как граждан России. И доступа к ним не дадут.

"Мы найдем пути попасть к ним, со временем, но уже как обычные визитеры, на основании Уголовно-исполнительного кодекса России, но разговор будет через телефон, в будке", - сказал Малышевский.

Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

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Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11-28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

Позже стало известно, что фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" грозит от 13,5 до 20,5 лет заключения.

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