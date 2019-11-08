"Европейская Солидарность" просит Разумкова обеспечить защиту свободы слова в Украине, - Герасимов

Об этом депутаты фракции "Европейская Солидарность" заявил во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Встреча была инициирована депутатами фракции после того, как были осуществлены обыски владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, сообщает пресс-служба партии.

"События последних недель в сфере свободы слова вызывают очень серьезную тревогу у всех, кто понимает, что Украина не Россия. Мы видим попытки полностью развернуть Украину к путинской модели государственного управления. Это обыски в оппозиционных телевизионных каналах, это и предложения законопроектов, которые имеют целью загнать в рамки журналистское сообщество, загнать в рамки свободу слова в Украине", – заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

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"Первое – это предложения команды Зеленского внести изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уголовной ответственности журналистов за якобы манипуляции. Ни в одной демократической стране мира такого нет. Ответственность за публикацию и выдачу в эфир ложной информации и сейчас предусмотрена украинским законодательством. Мы все видели атаку на судебную систему, мы видим концентрацию руководства правоохранительными органами, – поэтому этот законопроект об уголовной ответственности для журналистов может быть использован исключительно с одной целью – свернуть свободу слова в Украине", – убежден Артур Герасимов.

Он сообщил, что во время встречи с председателем ВР также обсудили инициативу депутатов большинства по законопроекту О средствах массовой информации. "Как говорят, дьявол кроется в деталях и в мелком шрифте. В этом законопроекте предлагается применять принципы так называемого фэйр-плей. Но существуют обоснованные подозрения, что это будет использовано для того, чтобы вернуть финансово-налоговые тиски, которые существовали в конце 90-х и начале 2000-х. Все помнят, как тогда через налоговую могли закрывать СМИ, особенно оппозиционные, могли изменить их политику, могли отпугивать рекламодателей", – предостерегает депутат.

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