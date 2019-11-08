Жена Шария угрожала Леменову за две недели до нападения на него: "Я лично попрошу людей, чтобы дали тебе хороших п#здюлей"

Соответствующий скришот переписки с угрозами опубликовал Леменов 26 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Мне абсолютно пофигу, что ты там пишешь, о ком, чем занимаешься. Я тебе лично говорю - от себя - если ты будешь писать небылицы обо мне, я лично попрошу людей, чтобы дали тебе хороших п#здюлей в Киеве", - написала Ольга Шарий Леменову.

В комментарии ZMINA Леменов отметил, что сейчас конкретно не связывает нападение ни с кем конкретно.

"Я пока не связываю ни с кем. Есть варианты. Посмотрим. Все процессуальные моменты задокументированы", - отметил активист.

Напомним, утром 8 ноября в Киеве двое неизвестных напали на антикоррупционного эксперта Леменова. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство" из-за нападения неизвестных на Леменова.

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