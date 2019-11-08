Принятие закона о реализации отмены неприкосновенности в интересах самих же нардепов, - Рябошапка

Об этом он сообщил в эфире программы "Что это было?" на телеканале 24, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы должны исходить из приоритета Конституции и из того, что нормы Конституции - нормы прямого действия, и мы не можем применять закон, который противоречит Конституции", - сказал Рябошапка, имея в виду закон о статусе народного депутата, криминально-процессуальный кодекс и регламент ВР, изменения в которые нардепы до сих пор не приняли.

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По словам генпрокурора, принятие таких изменений в интересах самих же народных избранников.

"Для них лучше иметь какой-то порядок, который устанавливает специальные процедуры криминальной ответственности, как, например, для адвокатов... Если он не будет принят, к ним будет применяться самая ординарная процедура, как к простым людям. В интересах самих же народных избранников этот законопроект принять", - подытожил Рябошапка.

Напомним, ранее в Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности (№2237): задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда. Партия "Голос" внесла альтернативный ему №2237-1: "По предложенному "слугами" законопроекту, если депутата поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать, - объясняет народный депутат Украины Александра Устинова. - Полицейским придется провести осмотр места происшествия, потом поехать к Генеральному прокурору, чтобы тот внес сведения о преступлении в реестр, затем провести следственные действия, а уже потом Генпрокурор вручит подозрение народному избраннику, а потом нужно съездить в суд и получить разрешение на задержание депутата. Это не снятие депутатской неприкосновенности, а профанация".

На данный момент не один из названных законопроектов не был согласован профильным комитетом парламента.