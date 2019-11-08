Крупные предприятия, которые используют в производстве газ, - могут просто закрыться, - Ляпина

Об этом заявила экс-председатель государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина, сообщает 112.

"Это будет ощутимо, а для некоторых представителей, например таких, как химическая промышленность, это может быть не просто ощутимо, это может быть смертельно. Кроме того, что Украина может потерять химическую, металлургическую и другие промышленности, население будет иметь еще большие долги за коммунальные услуги", - сказала она.

Также в отношении новой тарифной политики в сфере транспортировки газа высказался председатель Никольского районного совета Василий Митько.

"Резко возрастет проблема местного населения в оплате коммунальных услуг. То есть та сумма долга, которая сейчас существует, она еще увеличится на 25%. К тому же большая нагрузка ляжет на наш районный бюджет, потому что повысятся тарифы на газ, а это отопление садиков, школ, амбулаторий, больниц", - сказал Митько.

Участники круглого стола, среди которых представители многих промышленностей и представители от населения, коллективно решили писать письма к президенту Зеленскому и Офису президента.

Напомним, в столице провели круглый стол по вызовам новой тарифной политики в сфере транспортировки газа. Для пользователей голубого топлива из-за повышения стоимости на транспортировку газа.