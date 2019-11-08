23-летний парень подорвал себя гранатой в Харькове, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о происшествии в многоэтажке на улице 23 Августа поступила в полицию 8 ноября около 08:00.

Тело 23-летнего мужчины обнаружила на балконе его бабушка.



Фото: сайт полиции

На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.