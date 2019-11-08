Повышение тарифов на транспортировку газа в 4 раза приведет к значительному росту в платежках бытовых потребителей, - Кучеренко

Об этом 112.ua заявил первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Он подчеркнул, что транспортировка является одной из важных составляющих цены газа.

"Я поддерживаю возмущение представителей промышленности и Федерации работодателей решением "Оператора ГТС" в четыре раза повысить тарифы на транспортировку газа, что приведет к росту его стоимости. Бытовые потребители почувствуют это значительным увеличением в платежках", - сказал Кучеренко.

Он подчеркнул, что такое решение является следствием неэффективного руководства "Нафтогазом" его нынешнего руководителя Андрея Коболева и его команды, поскольку необходимость повысить тариф объясняется отсутствием с 1 января транзита газа из России, о котором Коболев и команда не смогли договориться.

"Коболев и его команда провалили уже все, что только можно провалить. Они завели переговоры по транзиту в тупик и уже понимают, что с 1 января будет базовый сценарий "ноль". Они провалили отечественную добычу газа, не провели своевременный анбандлинг, "Оператор ГТС" - карманная организация "Нафтогаза", ни о каком полноценном отделении газотранспортной системы речь не идет, загнали в долги "Укртрансгаз". За все эти ошибки должен будет заплатить украинский потребитель", - сказал Алексей Кучеренко.

По информации первого заместителя главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, НКРЭКУ может утвердить повышение тарифов на заседании 26 декабря. В настоящее время ознакомиться с проектом повышения можно на сайте ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в разделе в разделе "Тарифы". Там указано, что с 1 января 2020 года для внутренних точек входа тариф увеличится в 3,5 раза (с 91,87 до 320,77 грн/1000 м3), для внутренних точек выхода – в 4,7 раза (с 157,19 до 735,36 грн/1000 м3).