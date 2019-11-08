Террористы "ЛНР" угрожают ввести в Золотое свою "внутреннюю милицию"

Об этом российскому агентству ТАСС заявил главарь луганских террористов Леонид Пасечник, передает Цензор.НЕТ.

Главарь "ЛНР" считает это ответом на слова временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который на днях заявил о необходимости патрулирования 3 участков после разведения сил украинскими правоохранителями.

"Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел ЛНР", - сказал он.

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Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.