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08.11.19 13:26

Минюст открыл единый реестр предпринимателей в полном объеме

Министр юстиции Денис Малюська подписал указ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме.

Минюст открыл единый реестр предпринимателей в полном объеме

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оpendatabot.

Сообщается, что теперь украинцы смогут следить за рядом новых параметров. Например, появилась возможность искать информацию по номеру регистрации физлица-предпринимателя (ФЛП).

Наказ подписал министр юстиции Денис Малюська 6 ноября.

Теперь, по словам специалистов, украинский реестр бизнеса стал самым открытым в мире.

"Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателей в Украине. Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам новый шаг в открытии данных. Например, ДПС сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговый статус, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей", - сообщил Алексей Иванкин, основатель opendatabot.

Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

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