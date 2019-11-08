Минветеранов планирует взять на себя функции по поиску пропавших без вести и работу с военнопленными, - Коляда

Об этом сообщила министр Оксана Коляда во время презентации и обсуждения законопроекта "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы инициируем принятие функций работы по поиску без вести пропавших, ведению реестра и работе с военнопленными в ведение своего министерства. Более того, мы планируем расширить отдел, который занимается вопросами военнопленных, до управления с учетом расширения функций по работе с без вести пропавшими", - отметила министр.
Она также отметила, что возглавляемое ею ведомство подписало меморандум о сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов США, в составе которого отдельное агентство занимается этими вопросами:
"Мы уже начали работать и перенимать опыт", - отметила Коляда.
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