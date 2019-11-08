РФ проводит подготовку боевой готовности к немедленному применению в своих соединениях на Донбассе, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Параллельно с личным составом интенсифицирована агитационно-пропагандистская работа с доведением ложной и искаженной информации о якобы росте угрозы активизации боевых действий по вине Объединенных сил. Контроль за проведением соответствующих мероприятий осуществляется специальными комиссиями из высших штабов органов военного управления ВС РФ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что личный состав российско-оккупационных войск и резервистов из числа местного населения активно агитируют на подписание новых или перезаключение действующих контрактов с продлеванием сроков прохождения военной службы.

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