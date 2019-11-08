Комиссия по избранию главы НАПК объявила о старте конкурса

Об этом сообщила член комиссии, координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Если среди кандидатов найдется человек, который будет отвечать всем критериям и высоким стандартам должности, его имя станет известно уже 18 декабря 2019 года. Конкурс будет проведен в несколько этапов. Он будет включать предварительный отбор на основе представленных документов, тестирование профессиональных знаний, психологический тест и последний этап - интервью", - сообщила Решетилова.

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Напомним, Рада поддержала перезагрузку НАПК 2 октября.

Председателя НАПК изберет конкурсная комиссия из 6 членов, 3 из которых назначает правительство, а еще 3 - предлагают международные доноры Украины. Глава агентства назначается сроком на 4 года и не может быть переизбран. Глава НАПК отныне получает право назначать себе 3 заместителей и увольнять их.

Гарантии независимости председателя предусмотрено обеспечить, в частности, путем определения исчерпывающего перечня оснований для досрочного прекращения его полномочий, которые не предусматривают возможности политически мотивированного увольнения. В то же время полномочия председателя Нацагентства могут быть прекращены досрочно в случае наличия заключения комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности.

Также законом в 2 раза повышается зарплата руководителя агентства с 19,5 прожиточных минимумов до 40 (на данный момент - 77,4 тыс. грн).