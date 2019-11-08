Решение об увольнении Яременко с должности главы комитета будет принимать Рада после согласования с фракцией "Слуга народа", - Фролов

Об этом Фролов рассказал "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Решение об отзыве народного депутата от должности председателя комитета должно приниматься на пленарном заседании Верховной Рады 226 голосами. Оформляется соответствующее постановление, где указывается основание отзыва", - сказал Фролов.

Депутат подчеркнул, что, согласно Регламенту, заявление об отзыве председателя комитета должно быть согласовано с фракцией "Слуга народа", так как по ее квоте народный депутат был избран председателем этого комитета.

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Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.