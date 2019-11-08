Ответственность за подписание соглашения с РФ на вылов рыбы в Азове пытаются переложить на парламентское большинство и премьера, - журналист Клименко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко на своей странице в Faceook.

"Это о настоящей измене... По моей информации, из-за постоянного медийного освещения попыток МИД и Госрыбы подписать протокол с государством-оккупантом на 2020 год по распределению ловли рыбы их планы ежедневно меняются. Еще вчера причастные должностные лица хотели политически прикрыться каким-то "круглым столом", но сейчас решили что этого недостаточно. Поэтому, как говорят наши источники, уже ушло письмо на премьера с просьбой согласовать проведение рыбной комиссии и подписание протокола.

Также этот вопрос будет вынесен на совместное заседание аграрного и экологического комитетов ВР, которое планируется в среду. Без поддержки премьера и парламентариев комиссия заседать не будет. Таким образом ответственность за собственные грязные сделки соответствующие дельцы пытаются переложить на парламентское большинство и главу правительства", - написал он.

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По словам Клименко, речь идет о ежегодном протоколе к "Соглашению между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море от 14.09.1993 г.".

"Я уже не говорю о сотрудничестве с врагом. Но ежегодно "рыбная мафия" в том числе де-факто признает оккупацию Крыма и части территории Донецкой области ... Также в рамках этих протоколов под видом "изучение запасов бычка" в Азовском море у берегов Украины (районов ООС), в том числе возле оккупированного Новоазовска, работает разведывательное судно РФ (как бы "исследовательское")", - отметил он.

"Призываем правительство и депутатов положить конец сотрудничеству с врагом! Призываем ведомства, которые традиционно привлекаются к этому, отозвать своих представителей из состава украинской делегации ...

А как же ловить рыбу? Я и другие эксперты много раз об этом писали - надо в одностороннем порядке покончить с этим "внутренним морем" и установить (объявить) государственную морскую границу Украины в Азовском море и прилежащую зону, это 12 + 12 миль, а также исключительную экономическую зону. И защищать их", - резюмировал Клименко.

Как сообщалось ранее, в ответе на запрос "Цензор.НЕТ" Министерстве иностранных дел Украины, комментируя подписание нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, ссылаются на Конвенцию ООН. В МИД не комментируют вопрос о том, по каким админграницам будут распределены квоты, и означает ли данное соглашение фактическое признание границ, на которых наставивает РФ, требуя признать Крым российской территорией.

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Напомним, что ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Госагентство рыбного хозяйства вышло на прямую финишную подписания с российской стороной "сомнительного протокола" о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, и напомнил, что ровно год назад, 23 октября 2018 года, в результате прямого вмешательства ряда народных депутатов и его в том числе, члены российской делегации были вынуждены покинуть Украину ни с чем.

"Позже, в начале 2019 года, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины все-таки подписало с российской стороной протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2019 год. Ничто тогда не остановило украинских чиновников и рыбных дельцов от унизительного действа: ни мораль, ни право, ни справедливость. Подписание и обмен документами прошли... по дипломатическим каналам", - написал Чубаров.