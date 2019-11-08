Ответственность за подписание соглашения с РФ на вылов рыбы в Азове пытаются переложить на парламентское большинство и премьера, - журналист Клименко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко на своей странице в Faceook.
"Это о настоящей измене... По моей информации, из-за постоянного медийного освещения попыток МИД и Госрыбы подписать протокол с государством-оккупантом на 2020 год по распределению ловли рыбы их планы ежедневно меняются. Еще вчера причастные должностные лица хотели политически прикрыться каким-то "круглым столом", но сейчас решили что этого недостаточно. Поэтому, как говорят наши источники, уже ушло письмо на премьера с просьбой согласовать проведение рыбной комиссии и подписание протокола.
Также этот вопрос будет вынесен на совместное заседание аграрного и экологического комитетов ВР, которое планируется в среду. Без поддержки премьера и парламентариев комиссия заседать не будет. Таким образом ответственность за собственные грязные сделки соответствующие дельцы пытаются переложить на парламентское большинство и главу правительства", - написал он.
По словам Клименко, речь идет о ежегодном протоколе к "Соглашению между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море от 14.09.1993 г.".
"Я уже не говорю о сотрудничестве с врагом. Но ежегодно "рыбная мафия" в том числе де-факто признает оккупацию Крыма и части территории Донецкой области ... Также в рамках этих протоколов под видом "изучение запасов бычка" в Азовском море у берегов Украины (районов ООС), в том числе возле оккупированного Новоазовска, работает разведывательное судно РФ (как бы "исследовательское")", - отметил он.
"Призываем правительство и депутатов положить конец сотрудничеству с врагом! Призываем ведомства, которые традиционно привлекаются к этому, отозвать своих представителей из состава украинской делегации ...
А как же ловить рыбу? Я и другие эксперты много раз об этом писали - надо в одностороннем порядке покончить с этим "внутренним морем" и установить (объявить) государственную морскую границу Украины в Азовском море и прилежащую зону, это 12 + 12 миль, а также исключительную экономическую зону. И защищать их", - резюмировал Клименко.
Как сообщалось ранее, в ответе на запрос "Цензор.НЕТ" Министерстве иностранных дел Украины, комментируя подписание нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, ссылаются на Конвенцию ООН. В МИД не комментируют вопрос о том, по каким админграницам будут распределены квоты, и означает ли данное соглашение фактическое признание границ, на которых наставивает РФ, требуя признать Крым российской территорией.
Напомним, что ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Госагентство рыбного хозяйства вышло на прямую финишную подписания с российской стороной "сомнительного протокола" о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, и напомнил, что ровно год назад, 23 октября 2018 года, в результате прямого вмешательства ряда народных депутатов и его в том числе, члены российской делегации были вынуждены покинуть Украину ни с чем.
"Позже, в начале 2019 года, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины все-таки подписало с российской стороной протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2019 год. Ничто тогда не остановило украинских чиновников и рыбных дельцов от унизительного действа: ни мораль, ни право, ни справедливость. Подписание и обмен документами прошли... по дипломатическим каналам", - написал Чубаров.