Украина выполнила все свои обязательства, необходимые для встречи в "нормандском формате", - посол ФРГ в Украине Фельдгузен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы поговорили с людьми, которые там живут, они нам сказали, что полиция и Нацгвардия (Украины. - Ред.) там присутствуют. Из того, что они нам сказали, мы поняли, что сейчас даже лучше, поскольку нет обстрелов. Мы стали свидетелями того, что Украина выполнила все свои обязательства. Посмотрим, будет ли завтра разведение в Петровском", - сказала посол.

Представитель ФРГ отметила, что дипломаты были и в районе Петровского, а после - Золотого.

"Мы посетили КПВВ, как нам сказали - оно так выглядит с 2016 года. Я лично была в Новотроицком и та все готово, чтобы люди могли быстро и удобно переезжать", - рассказала Фельдгузен.

Посол уточнила, что были два посла представляющие страны нормандского формата, а также два после "стран, поддерживающих Украину сильно в сфере безопасности".

Отвечая на вопрос, слышали ли она сама обстрелы в районе разведения, Фельдгузен отметила: "Один журналист спросил Хомчака об обстреле, он сказал, что это где-то далеко. Я лично не заметила, но я не военная. Это было где-то далеко - точно не в этом месте".

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При этом, Фельдгузен добавила, что надеется, что в скором времени пройдет встреча в нормандском формате.

"Я очень надеюсь, что это только начало дальнейшего разведения, потому что для людей было это только лучше. Конец обстрелов это бы уже было хорошо для них, хотя это еще не мир", - резюмировала дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что разведение сил и средств сторон на участке Богдановка-Петровское (Волновахский район Донецкой области) начнется сегодня в полдень.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Украинская сторона ранее заявляла готовность приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское при условии отсутствия обстрелов в течение 7 суток.

Однако сегодня стало известно, что разведение сил в Петровском переносится на полдень 9 ноября.

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