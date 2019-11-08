Полиция расследует нападение на члена кадровой комиссии ГПУ Леменова по статье "хулиганство"

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

8 ноября 2019 в г. Киеве двое неизвестных с применением газового баллончика напали на члена второй кадровой комиссии ГПУ. В результате нападения ему были нанесены телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в одну из больниц Киева для оказания медицинской помощи.

Национальная полиция предварительно квалифицировала нападение как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины) и начала расследование. В качестве наказания за это преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.

Также следствие должно дать ответ, связано ли это преступление с деятельностью Леменова по реформированию органов прокуратуры.

Ход расследования находится на контроле ГПУ.

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